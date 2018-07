Maioria dos bancos estima critérios de concessão de crédito mais restritivos a particulares - BdP

Lusa24 Jul, 2018, 11:00 | Economia

A previsão do BdP consta dos resultados do inquérito de julho a cinco bancos sobre o mercado de crédito.

No segmento dos particulares, a maioria das instituições antevê critérios de concessão mais restritivos em ambos os segmentos de crédito, embora a generalidade dos bancos antecipe que a procura de crédito verá permanecer "praticamente inalterada".

Do lado da procura, três instituições preveem que a procura de empréstimos ou linhas de crédito por parte das empresas permaneça "relativamente estável" e duas instituições anteveem que aumente "ligeiramente", refere.

Sobre o segundo trimestre do ano, os resultados do inquérito mostram que os critérios permaneceram praticamente inalterados face aos aplicados no primeiro trimestre do ano.

"Também os termos e condições que vigoraram neste trimestre se mantiveram, de um modo geral, estáveis, tanto para as empresas como para os particulares", refere.

As alterações assinaladas na oferta de crédito, designadamente a diminuição dos `spreads` aplicados nos empréstimos de risco médio, foram sobretudo justificadas por pressões da concorrência e por uma avaliação mais favorável dos riscos, sinaliza o BdP.

Quanto à procura de crédito por parte das empresas e de particulares, a maioria dos bancos não assinalou alterações de relevo.

"Não obstante, para as empresas, um banco reportou um ligeiro aumento da procura, transversal a grandes e pequenas e médias empresas (PME) e em empréstimos de curto e de longo prazo", indicou.

"Outro banco sinalizou idêntica evolução, mas apenas no segmento das grandes empresas e em empréstimos de longo prazo. No crédito a particulares, dois bancos assinalaram um ligeiro aumento da procura de crédito para aquisição de habitação, tendo um dos bancos reportado uma evolução idêntica no segmento do crédito ao consumo e outros fins", acrescentou.

Neste trimestre, segundo o BdP, as alterações reportadas na procura de crédito foram "transversalmente justificadas" pelo nível geral das taxas de juro, destacando-se ainda, no segmento dos particulares, a melhoria da confiança dos consumidores.