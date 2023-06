Maioria dos membros do conselho do BCE apoiou em maio o abrandamento da subida das taxas

No início de maio, o BCE aumentou o preço do dinheiro em 25 pontos base para 3,75%. Anteriormente, tinha aumentado as taxas de juro em 50 pontos de base, pelo que se verificou um abrandamento do ritmo de subidas.

"A maioria dos membros indicou que podia aceitar a proposta de aumento da taxa de juro em 25 pontos de base", revela a ata.

Mas a comunicação do BCE foi no sentido de deixar claro que são necessárias novas subidas das taxas de juro para fazer descer a inflação para o objetivo de 2% e para evitar que uma subida menor das taxas seja mal interpretada como um sinal de pausa no atual ciclo de subida.

Alguns membros do conselho do BCE expressaram a sua preferência por um aumento da taxa de juro de 50 pontos base devido aos riscos inflacionistas.

Estes membros do BCE consideraram que uma tal medida "demonstraria mais claramente a determinação do conselho do BCE em alcançar a estabilidade dos preços face a uma inflação elevada e mais persistente", refere a ata.