Mais Ajuda financia com 333 mil euros projetos dedicados à proteção de idosos

O Mais Ajuda é um programa que resulta da parceria entre o Lidl, o Grupo Renascença Multimédia e a consultora de inovação Beta-i, e que promove e impulsiona projetos empreendedores e de impacto social, criados por `startups` e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Os idosos constituíram a faixa etária mais afetada pela pandemia de covid-19, motivo que levou o Mais Ajuda a lançar a 2.ª edição do concurso com base na proteção e acompanhamento deste grupo da sociedade.

A gestora do programa, da consultora Beta-i, Ana Ferreira, explicou que "o prémio do Mais Ajuda está dividido em três componentes: o prémio financeiro atribuído pelo Lidl, com o valor total de 333.000 euros, um `pack` de comunicação com o apoio do Grupo Renascença Multimédia, em que os vencedores terão oportunidade de exporem os projetos, e também o programa de aceleração da Beta-i, em que vão receber ferramentas dos mentores, para que possam continuar a desenvolver as ideias e os projetos."

Das 733 candidaturas submetidas, Ana Ferreira comenta que "não foi nada fácil selecionar os 20 finalistas e depois os 10 vencedores", que foram anunciados a 25 de março.

"A sensação que tenho, da experiência do programa Mais Ajuda, é que me sinto mais descansada e com muito orgulho em saber que existem centenas de iniciativas que já deram provas da ajuda que dão e com mais intenções de continuar a ajudar", conta Ana Ferreira.

Um dos projetos vencedores pertence à IPSS AMARA -- Associação Pela Dignidade na Vida e na Morte, que se centra na formação dos cuidadores informais, que muitas vezes são esquecidos.

"O reconhecimento do seu trabalho muitas vezes não existe da parte da pessoa que cuida e que ama, por vezes, não tem capacidade para dar esse reconhecimento. Por outro lado, é também a falta de reconhecimento dos familiares e a inevitável falta de reconhecimento da sociedade", refere o presidente e fundador da AMARA, Miguel Borges.

A proposta da AMARA consiste num programa psicoeducativo com o objetivo de minimizar os riscos psicossociais e fisiológicos provocados pela síndrome de `burnout` -- perturbação psicológica causada pelo cansaço físico e mental -- que se divide em duas vertentes.

"Centra-se em dar formação prática e técnica aos cuidadores informais, por exemplo, muitas vezes têm problemas físicos, porque não sabem levantar uma pessoa, não têm os bons gestos e o cansaço é maior. E, também, uma parte de gestão emocional e psicológica de aprender a lidar com essas dificuldades e desafios e de aprenderem a cuidar deles próprios", como explica a vice-presidente executiva, Susana Dagot.

Outro projeto vencedor é a Universidade Sénior Virtual, que pertence à Rede de Universidades Sénior (RUTIS), criado devido ao fecho das instituições provocado pela pandemia, sendo gratuito para qualquer pessoa com mais de 50 anos.

O presidente da RUTIS, Luís Jacob, revela um "enorme orgulho" neste projeto.

"Com o prémio financeiro vamos criar uma nova plataforma, porque a do site onde está a funcionar a Sénior Virtual é muito básica, a consultadoria vai ajudar a expandir o projeto, ou seja, descobrir os pontos fortes e os pontos fracos, e a parte da divulgação é importante para angariar mais alunos", disse.

Também o Centro Social Paroquial de Meãs do Campo foi selecionado com o projeto Quinta dos Avós, que promove a estimulação físico-motora e a redução dos níveis de ansiedade dos utentes.

"A ideia surgiu do confinamento, porque o nosso lar está situado numa zona rural, onde a maior parte da população subsiste do trabalho na agricultura e a maior parte dos nossos idosos institucionalizados, cerca de 90%, trabalhavam no campo", refere a diretora técnica da IPSS, Teresa Tomé.

As tarefas rurais, como a agricultura biológica e a alimentação dos animais, ajudam os idosos a sentirem-se úteis e autónomos e a diminuir os impactos causados pela pandemia e pelo confinamento.

As IPSS como a Cruz Vermelha Portuguesa e a Misericórdia da Pampilhosa da Serra, assim como as `startups` Associação 55 Mais, Associação Juvenil Transformers, Careceiver, Seniorbiz e Wisify Tech Solutions, fazem parte dos 10 projetos eleitos pela iniciativa, recebendo 33.000 euros cada.