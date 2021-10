Mais de 62.750 pessoas receberam apoios de 60,8 milhões de euros

Foram pagos apoios no valor de 60,8 milhões de euros.



O Apoio Extraordinário entrou em vigor em janeiro com o Orçamento do Estado para 2021 e destina-se aos trabalhadores sem proteção económica devido a pandemia.



O valor oscila entre os 50 e os 501,16 euros.



Este apoio tem regras diferentes para cada situação concreta de desproteção social.... e uma duração máxima de seis meses a um ano .