Mais de 70% dos depósitos constituídos em 2018 tinham prazo de um ano

Lusa25 Jul, 2019, 16:16 | Economia

Segundo o Relatório de Acompanhamento dos Mercados Bancários de Retalho de 2018, hoje divulgado, no ano passado foram "aplicados 60,5 mil milhões de euros em novos depósitos a prazo por clientes particulares, um valor ligeiramente inferior ao de 2017 (61,1 mil milhões de euros)", sendo que os depósitos com prazo até um ano representaram 77% dos montantes aplicados (acima dos 74,1% de 2017).

Quanto à remuneração dos depósitos, esta continuou a descer em 2018, tal como se vem verificando desde 2012, sendo a exceção a taxa de juro dos depósitos a três anos.

A comercialização dos depósitos continua a ser feita sobretudo por canais tradicionais (como ao balcão), sendo um quinto (cerca de 20%) oferecidos exclusivamente por canais digitais (`homebanking` ou aplicações no telemóvel), proporção semelhante à de 2017.

A informação hoje divulgada indica ainda que, em 2018, "o mercado de crédito à habitação cresceu, embora de forma menos expressiva do que nos anos anteriores", tendo sido concedidos 9,5 mil milhões de euros de crédito à habitação, mais 23,4% do que em 2017.

A contratação deste crédito abrandou no segundo semestre do ano passado, o que diz o banco central "coincidiu com os primeiros meses de vigência da medida macroprudencial" que reforçou os critérios que os bancos usam na avaliação da solvabilidade dos clientes.

O montante médio dos novos créditos cresceu de 99.670 euros, em 2017, para 108.419 euros e o prazo médio dos novos contratos aumentou um mês, para 33,4 anos.

Dos contratos celebrados, 85,9% foram a taxa variável e, destes, 93,9% foram indexados à Euribor a 12 meses (93,8%).

A taxa anual de encargos efetiva global (TAEG) média foi de 2,7% para os contratos a taxa variável, d 3,2% nos contratos com taxa mista e de 3,6% nos contratos com taxa fixa.

O Banco de Portugal diz ainda que, em 2018, apesar do aumento dos contratos diminuiu a carteira total (`stock`) de crédito em habitação no balanço dos bancos, uma vez que não compesou as vendas de créditos, os vencimentos e os reembolsos antecipados.