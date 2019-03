Mais de 850 crianças participam na 3.ª edição das Olimpíadas de Educação Financeira

Lusa20 Mar, 2019, 15:37 | Economia

A edição deste ano das Olimpíadas de Educação Financeira (OEF), iniciativa integrada no projeto "No Poupar Está o Ganho", iniciado em 2010 pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, vai juntar alunos do norte do país num `quizz` sobre questões de educação financeira.

A iniciativa, que tem lugar na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, sediada na Avenida da Boavista, no Porto, realiza-se na terça-feira, dia 26 de março, e das 10:00 às 18:00 promete colocar as crianças a "lutar pelas medalhas de mérito".

Segundo a associação, o projeto "No Poupar Está o Ganho" que tem como objetivo combater o "défice de literacia financeira" e transmitir às crianças e jovens conhecimentos e competências que lhes permitam a tomada de decisões financeiras, já abrangeu mais de 24 mil alunos de 34 municípios da Área Metropolitana do Porto e de Comunidades Intermunicipais do Norte de Portugal.

No comunicado, a fundação adianta que o projeto, que tem como parceiros a Universidade do Porto através da Faculdade de Economia (FEP), o Banco de Portugal e a DGEsTE - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, foi, em dezembro de 2017, objeto de um "estudo de mediação de impactos sociais".

O estudo, que envolveu mais de três mil crianças e pais de 100 escolas da Área Metropolitana do Porto, frisou o "impacto positivo" do projeto e demonstrou que a metodologia implementada "promove a melhoria de competências transversais ao nível do raciocínio lógico das crianças e a capacidade de resolução de problemas", algo que, de acordo com a associação, contribui "para a melhoria dos resultados" em disciplinas como a matemática.