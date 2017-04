Mais de 90% das medidas para reforço da coesão social em execução

Lusa 11 Abr, 2017, 17:53 | Economia

"Considerado o conjunto de medidas para o reforço da coesão social e igualdade, permite-nos constatar que mais de 90% se encontram já em fase de execução" várias delas integralmente realizadas), tendo-se cumprido na íntegra todos os compromissos assumidos para o ano de 2016", lê-se no documento a que a agência Lusa teve acesso.

No balanço, realizado após um ano do lançamento do Programa Nacional de Reformas, o Governo afirma que a crise e "as opções políticas" tomadas nos anos mais recentes "penalizaram as famílias e os seus rendimentos" e particularmente as crianças, os idosos e as famílias com os rendimentos mais baixos.

Esta situação acarretou "um forte agravamento dos níveis de desigualdade social", que levou "à definição de um conjunto de prioridades" para "corrigir distorções" e "defender e fortalecer o estado social", refere o documento que foi enviado ao Conselho Económico e Social para emissão de parecer.

Para combater as situações de pobreza e desigualdade, o Governo reforçou as prestações sociais direcionadas para situações de pobreza extrema, famílias com crianças, idosos e trabalhadores de baixos rendimentos e da elevação do rendimento disponível das famílias.

Uma das medidas é "o apoio pecuniário de caráter extraordinário a desempregados de longa duração", em vigor desde março do ano passado, que abrange "mais de três mil beneficiários por mês, com a perspetiva, na manutenção deste nível, do apoio a mais de 10 mil beneficiários únicos ao longo de 2017".

"Estas volumetrias ficam abaixo do inicialmente previsto, para o que concorre a melhoria nos níveis de desemprego e a baixa adesão à medida", segundo o Governo.

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou a 29 mar 2016 o Programa Nacional de Reformas 2016-2020, que inclui, na sua grande maioria, objetivos que já eram conhecidos anteriormente, do Programa de Governo ou do Orçamento de Estado, por exemplo.

O Programa Nacional de Reformas, a aplicar até 2020, envolve um investimento de cerca de 12.500 milhões de euros (entre 10.500 milhões de euros do Portugal 2020 e 2.000 milhões do Plano Juncker).

O Programa Nacional de Reformas 2016 apresentou a estratégia de médio prazo do XXI Governo Constitucional para o desenvolvimento do país e identificou medidas específicas de "promoção das reformas necessárias para superar os bloqueios estruturais que caracterizam a economia nacional".

O Programa Nacional de Reformas 2017 dá sequência à estratégia em curso, não apenas através da conclusão das medidas ainda não implementadas, mas também do lançamento de novas medidas.