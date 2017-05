Mais de 99% dos acionistas do BCP aprovam entrada de administradores da Fosun

Lusa 10 Mai, 2017, 20:33 | Economia

A Assembleia Geral (AG) anual do BCP, realizada no Taguspark, em Oeiras, arrancou com um quórum de 54% e os sete pontos sujeitos a votação foram todos aprovados com mais de 99% do capital representado.

Além da oficialização de LinJiang Xu enquanto administrador não executivo, João Nuno Palma, antigo administrador financeiro da Caixa Geral de Depósitos (CGD), foi confirmado em funções executivas.

Também as contas do banco e a proposta de aplicação de resultados, bem como a eleição da mesa da Assembleia Geral para o triénio 2017/2019 foram discutidas e aprovadas.

Na segunda-feira, na conferência de imprensa de divulgação das contas do primeiro trimestre, o presidente do BCP, Nuno Amado, anunciou que o Banco Central Europeu (BCE) já tinha autorizado que os dois novos administradores integrem a equipa de gestão do banco, pelo que só faltava o `ok` dos acionistas do banco.