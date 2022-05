Mais de dois terços das entidades do SNS "fortemente descapitalizadas" indica TdC

"A descapitalização de muitas entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), em especial das entidades do Setor Empresarial do Estado, tem como origem a acumulação de resultados líquidos negativos, a qual assume uma natureza estrutural nestas entidades", avança uma auditoria de seguimento às contas consolidadas do Ministério da Saúde hoje divulgada.

O relatório adianta que esta situação não pode ser dissociada do modelo de financiamento, uma vez que, na maioria dos casos, os "contratos-programa são, à partida, desequilibrados, prevendo rendimentos insuficientes para fazer face aos gastos".

No contraditório apresentado ao TdC, os ministérios das Finanças e da Saúde elencam os vários aumentos de verbas para o SNS e para hospitais, tanto em termos de dotações iniciais do orçamento, como de reforços para aumentos de capital, cobertura de prejuízos ou pagamento de dívidas a fornecedores.

Nesse sentido, o Governo apontou os 589 milhões de euros de reforço inicial do Orçamento do Estado de 2019, a maior parte para aplicar diretamente nos hospitais, a entrada de capital de cerca de 683 milhões para as entidades do SEE ligadas à saúde, assim como um montante de 300 milhões para a regularização de pagamentos em atraso.

Em 2020, segundo a resposta do Ministério das Finanças ao TdC, foram realizadas novas entradas de capital para o pagamento de dívida vencida das EPE do SNS num montante de 563 milhões de euros, o que "permitiu melhorar os recursos disponíveis para fazer face" às obrigações dessas entidades.

A redução dos pagamentos em atraso no SNS, em 2021, estava prevista no reforço do Orçamento de Estado em cerca de 470 milhões de euros, mas a pandemia da covid-19 "alterou profundamente o contexto da atividade hospitalar, tendo gerado pressões orçamentais acrescidas e afetado a estratégia definida para alcançar maior sustentabilidade financeira", alega a resposta do executivo.

Segundo o TdC, mais de metade (53,7%) das EPE do SNS apresentavam um património líquido negativo e seis entidades, embora tivessem um património líquido positivo, já registavam, devido à acumulação de resultados negativos, o seu património líquido inferior a 50% do seu património ou capital inicial.

"Observa-se que mais de dois terços das EPE do SNS estavam fortemente descapitalizadas no final de 2019", salienta o documento, ao avançar que algumas destas entidades apresentavam inclusivamente valores do seu património líquido inferiores a 50 milhões de euros negativos.

Nessa situação, estavam o Hospital Garcia de Orta (menos 58,7 milhões de euros), o Centro Hospitalar de Setúbal (menos 73,2 milhões), o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (menos 106 milhões) e o Centro Hospitalar de Lisboa Central (menos 190,1 milhões).

Também as duas maiores administrações regionais de saúde se "encontravam numa situação em que o património líquido era negativo", com a ARS de Lisboa e Vale do Tejo a apresentar um património líquido negativo de 40,4 milhões de euros e a ARS do Norte a registar 124,6 milhões.

"Em 2018 e 2019, todas as EPE do SNS apresentaram resultados líquidos negativos, o que sinaliza o caráter estrutural da situação de desequilíbrio económico" e a acumulação consecutiva de prejuízos nestas entidades "provoca uma erosão progressiva do seu património líquido", alertou ainda o TdC, que tem auditado, desde o exercício de 2015, as contas consolidadas do Ministério da Saúde e do SNS e formulado recomendações.

A auditoria identificou também "atrasos significativos" no encerramento dos contratos-programa, com alguns contratos de 2015 ainda por encerrar em abril de 2022, o que gera "incerteza sobre os rendimentos e gastos associados aos contratos de cada ano e prejudica o seu papel enquanto instrumentos eficazes de gestão e financiamento".

Além disso, "continua a não estar relevado contabilisticamente o passivo de 104 milhões de euros do Ministério da Saúde face à Caixa Geral de Aposentações" relativo a contribuições devidas dos anos de 2011 e 2012, adianta o relatório.

Apesar de os ministérios da Saúde e das Finanças e de a Administração Central do Sistema de Saúde darem conta de diversas iniciativas para executar as recomendações formuladas, o TdC constatou que a sua "implementação permanece aquém do esperado, pelo que subsistem riscos de distorção material nas contas consolidadas".