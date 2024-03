Mais de uma em cada quatro pessoas vive numa região com PIB 75% abaixo da média da UE

De acordo com o 9.º relatório sobre a coesão, hoje divulgado pela Comissão Europeia, as disparidades económicas mantêm-se na União Europeia (UE), com 28% dos cidadãos europeus a viverem em regiões com um Produto Interno Bruto (PIB) por habitante abaixo dos 75% da média da UE, a maioria no leste, mas também em Portugal, Grécia e Espanha.

O relatório nota, por outro lado, que as disparidades regionais se atenuaram em Portugal devido "ao desempenho relativamente fraco de algumas regiões desenvolvidas e anteriormente dinâmicas", sendo a de Lisboa a única que está acima da média europeia.

Portugal apresenta uma grande diferença entre a região de Lisboa (PIB `per capita entre 100% e 125%) e as outras: 50% a 75% em quase todo o território continental e Madeira, menos de 50% nos Açores e entre 90% e 100% no Algarve.

Também a taxa de emprego, outro indicador que Bruxelas analisa, apresenta diferenças em Portugal: 78% a 82% em quase todo o território continental, com exceção da região norte (entre 74% e 78%) e Açores e Madeira (70% a 74%), sendo o objetivo traçado de ter pelo menos 78% das pessoas entre os 20 e os 64 anos empregada.

De três em três anos, a Comissão publica o seu relatório sobre a coesão, um documento que avalia a situação atual da coesão económica, social e territorial da UE.

O relatório baseia-se em dados, verificando a evolução da coesão de acordo com uma vasta gama de indicadores, como a prosperidade, o emprego, os níveis de educação e a governação.