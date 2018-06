Partilhar o artigo Mais do que Espanha, menos do que França. O preço dos combustíveis em Portugal Imprimir o artigo Mais do que Espanha, menos do que França. O preço dos combustíveis em Portugal Enviar por email o artigo Mais do que Espanha, menos do que França. O preço dos combustíveis em Portugal Aumentar a fonte do artigo Mais do que Espanha, menos do que França. O preço dos combustíveis em Portugal Diminuir a fonte do artigo Mais do que Espanha, menos do que França. O preço dos combustíveis em Portugal Ouvir o artigo Mais do que Espanha, menos do que França. O preço dos combustíveis em Portugal