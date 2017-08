Mais famílias poderão ficar isentas de pagar IRS em 2018

De acordo com o Jornal de Negócios, o governo pretende aumentar o patamar a partir do qual se paga IRS.



A subida desse patamar irá permitir que milhares de famílias que se encontram no primeiro escalão deixem de pagar IRS e sejam também beneficiadas pelo alívio fiscal.



Esta é uma das medidas que estará nesta altura a ser negociada com os partidos que apoiam o Governo.



Em cima da mesa está também a criação de um novo escalão de IRS para beneficiar sobretudo os contribuintes que ganham até 20 mil euros por ano.