Dezenas de pessoas participaram, na quarta-feira à tarde, numa marcha em Lisboa contra as desigualdades no mercado de trabalho.mEntre as principais reivindicações estão o aumento geral dos salários e das pensões.

O desfile, organizado pela CGTP, começou no Largo de Camões e seguiu em direção ao Rossio. A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, diz que foi mais uma ação para denunciar as desigualdades e as injustiças sociais.