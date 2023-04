Manteigas com candidaturas abertas para residências criativas a realizar em maio

Artistas, `designers` ou outros criativos emergentes, assim como estudantes de design, arte ou outras áreas criativas, de qualquer idade ou nacionalidade, podem apresentar a sua candidatura às residências artísticas, segundo a organização do projeto.

O Lãnd - Wool Innovation Week é promovido pelo município de Manteigas, na serra da Estrela, em parceria com a ADIRAM - Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha.

As candidaturas para as residências criativas do projeto serão avaliadas por um júri, constituído por representantes da ADIRAM, Burel Factory e Ecolã, "tendo por base critérios como a originalidade, qualidade conceptual, funcional e estética, adequação e exploração das características únicas da lã, sustentabilidade e aplicação de princípios de economia circular, não esquecendo também o portefólio e experiência do candidato", segundo os promotores.

As "Residências Criativas Lãnd visam a cedência de espaços de trabalho nas fábricas Ecolã e Burel Factory e material a seis criadores, durante um período de dez dias, em Manteigas".

"O objetivo é o de que os criadores utilizem a lã como matéria-prima principal em todas as suas formas (lã crua, fio, malha, burel, entre outros) na elaboração de projetos de design, peças artísticas ou outros produtos criativos", acrescentou.

O processo criativo "deve ter em conta os princípios da economia circular e as várias vertentes da sustentabilidade, sobretudo a ambiental e social".

As residências criativas vão decorrer entre os dias 12 e 21 de maio e, no dia 13, decorrerá o Lãnd Open Day, onde os residentes vão conhecer a vila de Manteigas, fazer uma visita guiada às fábricas Ecolã e Burel Factory, e ter contacto direto com pastores, tosquiadores, tecelãs, artesãos e outras pessoas da comunidade que vão partilhar as suas histórias, conhecimento e práticas.

No dia 21 de maio, serão apresentados os trabalhos desenvolvidos durante os dias de imersão, no âmbito da sua participação nas residências criativas do Lãnd - Wool Innovation Week.

Também será realizada uma exposição com todos os trabalhos.

O Lãnd - Wool Innovation Week que tem a lã no centro de várias atividades e iniciativas "para aportar valor ao território e às comunidades locais, por via da inovação, do design e da investigação científica", culminará com uma Semana de Inovação dedicada à lã, que decorrerá entre os 14 e 21 de maio.

Residências criativas, concursos de design, conferências, `workshops`, dias abertos, sessões de cocriação com as comunidades locais e exposições são algumas das iniciativas a realizar.

O projeto é cofinanciado no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE "iNature - Turismo Sustentável em Áreas Classificadas" do Centro 2020, integrado no Eixo Experimentação: Aldeias de Montanha Ecossistema Criativo e Comunitário e enquadra-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 12 (Produção e Consumo Sustentável), 13 (Ação Climática) e 15 (Proteger a Vida Terrestre).