Manter a Grã-Bretanha na união aduaneira seria "trair" britânicos

RTP27 Fev, 2018, 15:41 / atualizado em 27 Fev, 2018, 15:47 | Economia

A posição trabalhista apoia a revolta de alguns deputados conservadores que querem levar o Governo de Theresa May a negociar a manutenção das atuais regras aduaneiras com a União Europeia.



A questão está a marcar a agenda política britânica e sublinha a fragilidade do Executivo de May. O próprio Fox, em vez de explicar esta terça-feira os planos governamentais para o Brexit, foi obrigado a responder às críticas trabalhistas.



Num discurso sobre a forma como a Grã-Bretanha pode ter uma saída limpa da UE, sem prejudicar a Economia, o responsável britânico pelo Comércio Internacional afirmou que, permanecer da União Aduaneira deixaria o pais numa posição ainda pior do que já está e seria como vender os interesses nacionais britânicos.



Fox é um eurocético de longa data. Defende que uma das maiores vantagens do Brexit é dar aos britânicos rédea livre para negociar com o mundo inteiro novos acordos comerciais. Ficar na União Aduaneira iria implicar a aceitação de regras europeias sem nenhuma forma de as influenciar, argumenta.



"Ficaríamos numa posição pior do que a de hoje. Seria abdicar completamente dos interesses nacionais britânicos e uma traição dos votos no referendo", disse o ministro num encontro na City, em Londres.



Para Fox, a União Europeia tem sido também incapaz de se manter a par da evolução do comércio mundial, particularmente nas indústrias de serviços e digitais.

"Uma refeição por um pacote de batatas fritas"

Um ex-membro do gabinete de Fox tem, contudo, outra visão. Martin Donelly, ex-secretário permanente do departamento do Comércio Internacional, pensa que a Bretanha se arrisca a ficar completamente de fora do seu principal mercado.



"É como trocar uma refeição de três pratos - a profundidade e intensidade da nossa relação comercial com toda a União Europeia e seus associados - por um pacote de batatas fritas", referiu Donelly à rádio BBC, "se no futuro não conseguirmos obter acordos comerciais fora da UE".



A posição assumida pelos trabalhistas segunda-feira, coloca ainda mais pressão na frágil maioria parlamentar que sustenta o Governo de Theresa May, cuja contestação no seio do partido aumenta a cada dia.



Oito deputados Conservadores estão a planear uma emenda que obrigue o Executivo britânico a tentar obter uma união aduaneira, e agora parecem ter o apoio Trabalhista.



Caso os deputados rebeldes conquistem mais apoios no Parlamento para a emenda proposta, o Governo de May poderá ser derrotado numa das suas propostas chave para o Brexit.