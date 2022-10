Manuel Pizarro reafirma necessidade de melhor gestão nas compras do SNS

Depois de ter dito, em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, que a fatura com medicamentos terá de baixar, porque o país não pode suportar os aumentos dos últimos anos, Manuel Pizarro diz que cabe aos responsáveis pelos hospitais a negociação para fazer baixar os custos para o Serviço Nacional de Saúde.





No Porto, onde visitou o Instituto Português de Oncologia (IPO), Manuel Pizarro falou do Orçamento do Estado (OE) para 2023 no domínio da saúde, considerando que este é um documento que “permite ter esperança e confiança, mas é também muito exigente”.