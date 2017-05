Máquina fiscal tem 165 dos Papéis do Panamá sob investigação

Paulo Alexandre Amaral - RTP 30 Mai, 2017, 21:00 / atualizado em 30 Mai, 2017, 21:00 | Economia

O secretário de Estado Rocha Andrade revelou os números que estão sob alçada da Autoridade Tributária, salvaguardando, contudo, que o Estado português não está à espera de grandes cobranças a partir das fugas de informação relativas aos Panama Papers.“A Autoridade Tributária não pode depender do facto de alguém ter resolvido divulgar uns tantos milhares de documentos relativos a uma sociedade de advogados no estrangeiro. Portugal e os restantes países europeus têm de construir um sistema”.



Rocha Andrade participou nos trabalhos da comissão de inquérito do Parlamento Europeu que está a investigar alegadas contravenções ou má administração na aplicação das regras europeias relacionadas com o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais (PANA).



“Alertada para a questão, a Autoridade Tributária pegou naqueles elementos, apurou que havia naqueles Panama Papers 165 contribuintes em Portugal, juntou-se, por iniciativa do Governo, a um grupo de trabalho que existia no seio da OCDE para trocar informações e métodos, e está a fazer o seu trabalho”, explicou Rocha Andrade.



Trabalho por fazer

Resultados podem tardar

O governante sublinhou que não se deve “esperar um enorme resultado em termos de cobrança” a partir de fugas de informação ocasionais, como foi este o caso.Sem desvalorizar a atenção que está a merecer odos Papéis do Panamá, Rocha Andrade defendeu que o trabalho contra as fugas fiscais e de capitais, a ocultação de capital e rendimentos merece um plano sistematizado, com troca de informação entre todos os parceiros europeus.“A Autoridade Tributária não pode depender, para cobrar impostos, do facto de alguém ter resolvido divulgar uns tantos milhares de documentos relativos a uma sociedade de advogados no estrangeiro. O que Portugal e os restantes países europeus têm de fazer é construir um sistema em que essa informação seja transmitida de uns para os outros de forma sistemática”, propugnou o governante português, dando a entender que esse é um ponto que está na agenda europeia ainda para este ano.“E é muito mais desse sistema do que de fugas de informação ocasionais” que se deve esperar resultados para enfrentar o problema de tributação “daqueles que têm elevados patrimónios, elevados rendimentos, e os ocultam”, explicou.Alertando contra a euforia do momento, Rocha Andrade acrescentou que os resultados de um processo deste género não podem ser expectáveis no curto prazo, como também não deve haver expectativas exageradas quanto aos montantes a cobrar.Tal como não se deve esperar grandes resultados em relação ao caso das saídas de capital sem registo no período de governação de Paulo Núncio, entre 2011 e 2015.Pelo facto de ter havido transferências a rondar os dez mil milhões de euros sem o devido tratamento pelo Fisco, lembrou, “não quer dizer que haja imposto devido. A transferência em si não deve qualquer imposto. Pode é indiciar, juntamente com outros elementos, uma operação, essa sim, sujeita a imposto”.