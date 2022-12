Maquinistas do Metro Sul do Tejo iniciam cinco dias de greve

Hoje, aqueles profissionais iniciaram a greve ao trabalho suplementar, que vai terminar às 24h00 de segunda-feira, dia 2 de janeiro.



Paralelamente, cumprem três dias de paralisação total, entre sexta-feira, 30 de dezembro, e domingo, 1 de janeiro.



Num comunicado divulgado na quarta-feira, a empresa que explora o Metro Sul do Tejo, metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal, requereu às autoridades para que sejam decretados serviços mínimos.



Na base desta paralisação, está a falta de acordo com trabalhadores e empresa no que respeita ao Acordo de Empresa, a principal reivindicação dos trabalhadores, segundo o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ).



“Na sequência das ações de greve anteriores ocorridas nesta empresa, a fim de desbloquear o conflito, o SMAQ apresentou uma contraproposta negocial com o objetivo de se aproximar das posições da empresa. No entanto esta não foi aceite”, lê-se num comunicado hoje divulgado.



Segundo o sindicato, a Metro Transportes do Sul (MTS), empresa que explora o Metro Sul do Tejo, “respondeu de forma demasiado vaga, sem um compromisso objetivo e sério quanto a datas em matéria de negociação de um Acordo de Empresa”.



A empresa Metro Transportes do Sul, por seu turno, critica o sindicato, indicando que a estrutura representativa dos maquinistas avançou para uma paralisação ignorando aumentos salariais acima do que foi referenciado em sede de concertação social, e sublinha que a greve provocará constrangimentos.



No comunicado, a empresa refere que foi confrontada com dois novos pré-avisos de greve entregues pelo SMAQ, numa atitude que ignora “os aumentos salariais definidos para 2023, entre 7,4% e 9,6%, atingindo todos os colaboradores da empresa, incluindo os operadores de condução filiados neste sindicato”.



Quanto aos serviços mínimos, a Metro Transportes do Sul diz que, “apesar de o SMAQ considerar que não existe necessidade de determinação de serviços mínimos”, recorreu junto das autoridades públicas e “aguarda decisão da tutela ministerial”.



A empresa assegura que, apesar das greves registadas em outubro e novembro, a administração fez questão de manifestar ao SMAQ a sua disponibilidade para dialogar e negociar, no sentido de encontrar um entendimento entre as partes.



A MTS assegura que mostrou disponibilidade para iniciar negociações nesse sentido, mas, acrescenta, o sindicato marcou agora a paralisação, demonstrando assim que “não tem qualquer interesse em negociar”.