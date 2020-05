Mar 2020 com 36% de execução até abril e condições para ser cumprido "em pleno"

"Neste momento, o programa regista uma taxa de compromisso de 80% com 4.583 candidaturas aprovadas. Temos uma taxa de execução de 36% do valor programado e 40% deste valor já foi transferido para os beneficiários. Da dotação aprovada, 49% já foram pagos aos beneficiários", avançou o gestor adjunto do Mar 2020, que falava numa conferência `online` organizada por associações ambientalistas.

Luís Sousa indicou que a execução está dois pontos percentuais acima da média europeia e que esta é superior à dos Estados-membros com envelopes financeiros comparáveis ao de Portugal, como França, Itália, Grécia e Polónia.

"Importa dizer que a execução do FEAMP [Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas] se iniciou 15 meses após a implementação dos restantes fundos [...]. Apesar de termos começado com atraso, temos vindo a acelerar a execução do programa e, em termos relativos, estamos com uma execução confortável", notou.

Em resposta à Lusa, o gestor adjunto do Mar 2020 afirmou que, em função da taxa de compromisso alcançada, é possível perspetivar condições para "cumprir em pleno o programa".

Segundo Luís Sousa, a regra n+3 "tem sido sempre cumprida e mesmo este ano já está substancialmente cumprida".

Esta regra, estipulada pela Comissão Europeia e que abrange o Portugal 2020, no qual se insere o Mar 2020, determina que, apesar do prazo de vigência dos programas ser apenas até ao final deste ano, o orçamento pode ser executado até três anos depois.

A n+3, que também é conhecida como "guilhotina financeira", estabelece ainda níveis que, a não serem cumpridos no final de cada ano, representam a perda de fundos.

"Tudo estamos a fazer para acelerar o programa. Queremos chegar aos 100% de compromisso o quanto antes", assegurou o responsável deste programa operacional.

Durante a sua intervenção, Luís Sousa notou ainda que existe uma "grande incerteza" quanto ao próximo quadro comunitário, tendo em conta que ao facto da negociação estar ainda em curso acresce o impacto da pandemia de covid-19, existindo a possibilidade de haver uma transição, no que se refere às pescas, tal como já aconteceu com a agricultura.

"O que é certo é que a proposta de regulamento em cima da mesa, até ao momento, dava continuidade às principais linhas programáticas já iniciadas, mas com reforço de responsabilidade e flexibilidade para os Estados-membros", acrescentou.

A proposta do regulamento do FEAMP 2021-2027 prevê assim domínios temáticos, deixando margem para os Estados-membros "desenharem medidas que melhor respondam aos seus objetivos".

A conferência, que teve como mote o FEAMP 2021-2027, foi organizada pela Pong-Pesca -- Plataforma de organizações não governamentais portuguesas sobre a pesca, pela Liga para a Proteção da Natureza (LPN), pelo WWF (World Wide Fund for Nature), pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e pela Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios (APECE).

O Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade, a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Este programa operacional tem uma dotação global de 508 milhões de euros, 116 milhões de euros dos quais correspondem à contrapartida pública nacional, que tem origem no Orçamento do Estado.