Mar 2020 com 98% de execução e 10.200 operações aprovadas

"As mais de 10.200 operações aprovadas no programa Mar 2020 estão já executadas e com despesa validada, que representa 98% da dotação programada", lê-se numa nota do programa.

Segundo o mesmo documento, "a breve trecho", a total execução da dotação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), aprovado para Portugal, vai ser alcançada.

Portugal é o quinto Estado-membro com maior dotação do FEAMP.

Este programa, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no FEAMP, estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

O Mar 2020 tem 505,2 milhões de euros de dotação, 392,5 milhões de euros dos quais do FEAMP e 112,7 milhões de euros do Orçamento do Estado.