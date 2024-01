Mar 2030 com 555 projetos aprovados e 11,2 milhões de euros de apoio público até dezembro

"O programa Mar 2030 fez um balanço da sua implementação, tendo já sido aprovados um total de 555 projetos, com um apoio público de 11,2 milhões de euros, que se destina a operadores de todas as regiões do país", lê-se numa nota do Portugal 2030, no qual se insere este programa.

Até ao final de novembro, o programa recebeu 1.288 candidaturas, 1.101 das quais relativas à compensação das desvantagens competitivas "impostas pelos sobrecustos que os operadores económicos das Regiões Autónomas têm de enfrentar devido à sua situação ultraperiférica".

Segundo o documento, estas medidas dizem respeito a 11 medidas do programa e envolvem um investimento proposto que ultrapassa os 246 milhões de euros no setor da pesca, aquicultura e transformação.

O programa Mar 2030 conta com uma dotação de 539,9 milhões de euros, entre o valor do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) e a contrapartida nacional.