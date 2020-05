Marcelo admite que deve ser equacionada a extensão do lay-off

“São centenas de milhares de pessoas que não passaram ao desemprego e que estão num compasso de espera”, advoga Marcelo Rebelo de Sousa para se referir ao efeito positivo do lay-off e para ir deixando a ideia de que este instrumento poderá ser prolongado durante mais tempo.







O Presidente considera que o lay-off simplificado foi “almofada amortecedora do desemprego”, fazendo com que ficasse aquém da expetativa de 9% de desemprego já em abril.

No entanto, o Presidente da República deixa claro que é o Governo que terá de decidir, “se houver disponibilidade financeira”.







O Presidente relembra declarações proferidas por ele próprio e pelo Governo, que colocam a crise a estender-se pelo menos ate 2022, dependendo a evolução do retomar da economia.







Destaca no entanto, que a emissão de dívida a curto prazo hoje, com taxas de juro inferiores à do último leilão, é um sinal muito positivo.





Marcelo Rebelo de Sousa confessa que há uma “grande sintonia” entre Presidente, Governo e líder da Oposição, elogiando no caso de Rui Rio a capacidade de colocar os interesses do país à frente do interesse partidário.







É nesse contexto que o Presidente diz que no caso da restauração, o executivo “vai ver até onde pode ir” no orçamento que está a preparar para criar incentivos à restauração, até porque o arranque de atividade está a ser muito desigual.







A revisão das medidas de restrição da lotação é uma das que poderá ser reavaliada no final do mês, quando se avaliar a fase de desconfinamento que começou esta semana.





Marcelo Rebelo de Sousa foi esta quarta-feira almoçar fora pela primeira vez desde que os restaurantes reabriram.À porta do restaurante lisboeta, o Presidente preferiu não se pronunciar sobre a TAP dizendo que esse assunto está a ser discutido por quem de direito: Estado, empresa e instituições europeias. “Tudo o que eu disser vai dificultar uma realidade que já é difícil”, acrescentou.

“Primeira experiência de desconfinamento não teve resultados negativos”

O Presidente da República recorreu à experiência de um passeio matinal por Lisboa para corroborar a ideia de que os portugueses estão a agir com muito cuidado no sentido da normalização.

E os números epidemiológicos referentes a essa saída do estado de emergência mostram “controlo”, diz Marcelo, quer nos internamentos, quer nos cuidados intensivos, não criando stress para o Serviço Nacional de Saúde.





“Vamos ver no final da próxima semana e na transição para junho”, refere.