Marcelo adverte contra crise em torno da aprovação do Orçamento

Marcelo Rebelo de Sousa deixou o aviso para a incompatibilidade do processo de recuperação económica do país com crises orçamentais que radicalizem discursos e enfraqueçam condições iniciais daquilo que se deseja.



O Presidente da República defendeu ainda que os agricultores portugueses "são excecionais", destacando o papel do setor durante os primeiros meses da pandemia de covid-19.



"Os agricultores portugueses são excecionais e foram excecionais durante o período inicial da pandemia. A agricultura não pára e não parou, e isso foi (...) fundamental em período de confinamento", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que falava na cerimónia de encerramento da apresentação do documento "Ambição Agro 2020-30", elaborado pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).