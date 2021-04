Marcelo alerta que recuperar a economia não chega

Marcelo Rebelo de Sousa recebe Mário Centeno, o Governador do Banco de Portugal, e nas próximas semanas vai estar com economistas, gestores, professores e empresários.



O Presidente conta ainda ouvir em Belém o autor do Plano de Recuperação e Resiliência, Costa Silva e a 16 de abril, uma equipa do Governo.