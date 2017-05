Marcelo avança hipótese de capital árabe comprar dívida pública portuguesa

Lusa 17 Mai, 2017, 14:09 | Economia

"Há capital árabe em empresas chave na economia portuguesa, há capital português que quer avançar investindo em países árabes e por outro lado há, hipoteticamente, a possibilidade de haver capital árabe comprando dívida pública portuguesa e se isso vier a acontecer significa um estreitamento de relações económicas e financeiras entre Portugal e o mundo árabe", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava aos jornalistas à saída das Jornadas Árabes, que hoje e na quinta-feira decorrem na Torre do Tombo, em Lisboa.

O Presidente da República destacou que "o mundo árabe tem uma posição económica e financeira em Portugal muito significativa".

Durante o discurso nas jornadas sobre "Memórias árabes-islâmicas, diálogo entre civilizações", organizadas pela Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa recordou a recente visita do primeiro-ministro, António Costa, ao Qatar, a "presença de investimento árabe de forma crescente" em Portugal e "a preocupação com levar mais longe o relacionamento financeiro, científico, tecnológico, cultural, social e humano" entre as duas civilizações.

"Ganha Portugal, mas ganha o mundo árabe porque sabe que tem em Portugal um parceiro conhecido pela paz, pela paz política, pela estabilidade institucional, pela paz social, pela segurança, pela previsibilidade, pelo início de uma recuperação económica, pela consolidação das contas públicas e pela preocupação de abertura ecuménica a todos, sem limites, com a tal paciência e persistência que são um traço fundamental da nossa maneira de ser", enalteceu.

Na opinião do chefe de Estado, "Portugal encontra-se numa posição privilegiada para, no concerto das nações, promover o diálogo entre civilizações, culturas, povos e religiões".

"Um diálogo urgente, num mundo e num tempo em que ganham expressão as narrativas, as culturas ou inculturas da intolerância, da exclusão, do fanatismo, da ignorância, que não conhecem fronteiras nem limites, provocando a violência e sentimentos de insegurança contra os quais urge lutar", defendeu.

Para Marcelo, este é um "combate a favor da abertura e não da clausura, em prol do conhecimento e não da ignorância e uma luta a favor de pontes e não de muralhas".

"Uma luta a favor da paz, alicerçada numa visão humanista do mundo, que é a nossa", resumiu, sublinhando o empenho de Portugal "na promoção de diálogos".

A eleição de António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas é também, para o Presidente da República, "a aceitação de um português como um fator de diálogo, de entendimento, de promoção da paz", sublinhando que "disso mesmo fala ele hoje no Parlamento Europeu".

"Como é possível sermos vizinhos e não vivermos intensamente essa vizinhança?", questionou, recordando que uma das primeiras visitas que fez logo no início do mandato foi a Marrocos e revelando que "dentro de poucas semanas" vai receber o chefe de Estado do Qatar, para além de ter "pendentes para o próximo ano vários convites para visitas de Estado a outros países irmãos árabes".