Foto: José Coelho - Lusa

Nunca no atual contexto o presidente da República tinha sido tão claro: Marcelo Rebelo de Sousa diz que se não houver Orçamento há crise política. O líder do PS diz que só haverá eleições se o Governo e o presidente da República quiserem. O primeiro-ministro e o secretário-geral do PS encontram-se na próxima sexta-feira.