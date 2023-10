Marcelo considera previsão de crescimento de 1,5% um "cálculo cuidadoso"

José Coelho - Lusa

"É cuidadoso 1,5%. Se for assim, é cuidadoso para não correr riscos", assumiu o chefe de Estado aos jornalistas no final da 18.ª reunião do Grupo de Arraiolos que decorreu hoje, numa unidade hoteleira no Porto.



O chefe de Estado assumiu não conhecer os números em pormenor, mas apenas as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2024 que o Governo de António Costa apresentou hoje aos partidos.



Segundo o ECO, o Governo está a construir o Orçamento do Estado (OE) para 2024 tendo por base uma previsão de crescimento económico de 1,5% em 2024.