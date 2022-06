Marcelo considera que veto do OE2022 teria "um custo enorme" para o país

Hugo Delgado - Lusa

O Presidente da República dá a entender que não vai aceitar o pedido de Rui Moreira que ontem pediu a Marcelo Rebelo de Sousa que adiasse a promulgação do Orçamento do Estado, até o Governo rever as verbas atribuídas aos municípios no âmbito do processo de descentralização.