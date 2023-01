Marcelo defende "acordos de regime" e desaconselha "o quanto pior, melhor"

Marcelo Rebelo de Sousa insistiu também que este é um ano decisivo, tendo em conta haverá eleições que nos anos seguintes até ao fim da legislatura: "O que não for feito em 2023 é feito em clima eleitoral em 2024 e 2025 e 2026, não é tão bem feito".

O chefe de Estado falava nas instalações do "Hub Criativo do Beato", em Lisboa, na sessão de lançamento do "Pacto mais e melhores empregos para os jovens" promovido pela Fundação José Neves -- criada pelo empresário José Neves, dono da Farfetch -- e pelo Governo e assinado por 50 empresas."Este é um empurrão que dão aqueles que estão em melhor posição para o dar num esforço coletivo conjugado para essa mudança no domínio específico do emprego jovem", considerou.Numa intervenção de meia hora, o Presidente da República defendeu que o "rejuvenescimento no domínio empresarial e social" beneficia a sociedade como um todo e que é preciso "permanentemente prosseguir como objetivo, se possível na coisa mais difícil em Portugal de obter, que são acordos de regime"."É a coisa mais difícil, num país tão pequenino, realmente, mas isso é muito Europa do Sul, agora agravado em toda a Europa com os populismos e com as inorganicidades e com as fulanizações, é muito difícil de explicar por que é que em certas matérias é fundamental haver a conjugação mais ampla de esforços, ganham todos", lamentou.Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "às vezes há um vórtice para o abismo, uma coisa, um apelo da corrida para o abismo que não faz sentido, com o quanto pior, melhor"."Mas o quanto pior, melhor é bom para quem?", interrogou, acrescentando: "Para quem tem de enfrentar os problemas no momento existentes, é mau. Para quem tem de os enfrentar amanhã ou depois de amanhã ou no dia seguinte, é pior".O Presidente da República disse que Portugal tem vivido crises "sucessivas e cumulativas", com causas "predominantemente externas", que afetaram "três gerações" de jovens."Para romper este círculo vicioso, para já, há uma coisa que é evidente: todos somos necessários e, portanto, é preciso conjugação de esforços. Segundo, é preciso o mínimo de estabilidade", considerou.É preciso "o mínimo de estabilidade para que os empresários possam ter previsibilidade nas suas estratégias, para que as políticas públicas sejam também previsíveis, para que não seja a situação crítica política constante a agravar os fatores económicos e sociais", completou."Vamos ver se aproveitamos este tempo que temos antes de entrarmos em eleições", apelou.O chefe de Estado sustentou que Portugal está perante uma "janela de oportunidade que é dada pela situação em que se encontra Portugal comparativamente a outros países europeus e não europeus" e tem de aproveitar este momento.Se não aproveitar, "é evidente que a história não acaba, o país não acaba, não acaba com um Presidente da República nem com um primeiro-ministro nem com um Governo, nem com uma oposição, não acaba", prosseguiu, "mas é uma pena ter-se perdido essa oportunidade".No seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa descreveu Portugal como "um país envelhecido" e "muito pouco coeso", com uma "clivagem etária", e com "outro traço estrutural complicadíssimo, que é uma sociedade demasiado estatizada" e "uma sociedade civil cronicamente fraca".Perante os empresários na assistência, o chefe de Estado considerou que faltam mulheres na "governação do tecido empresarial português".Pela sua parte, referiu que já fez uma "renovação da Casa Civil, tendo mais de 60% de mulheres e tendo um rejuvenescimento drástico no segundo mandato" e adiantou que tenciona constituir "um conselho consultivo jovem na Presidência da República".José Neves fez a intervenção de boas-vindas no início desta sessão, em que também esteve o presidente executivo da Fundação José Neves, Carlos Oliveira, antigo secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação Governo PSD/CDS-PP.Antes do Presidente da República, que deu o seu alto patrocínio a esta iniciativa, interveio a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.