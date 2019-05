Marcelo diz que apenas atual Governo tem cumprido exigências de controlo orçamental

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Numa entrevista à televisão brasileira Globo, gravada há cerca de dois meses mas que só ontem foi para o ar, o Presidente da República explica as particularidades do caso português.



Questionado sobre se a austeridade terminou ou se continua de outra forma em Portugal, Marcelo afirmou apenas que o atual Governo tem cumprido as exigências europeias de controlo orçamental, fazendo subir os rendimentos, embora com cortes no investimento público.