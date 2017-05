Marcelo espera ver notação financeira acertada em setembro

Carlos Santos Neves - RTP 30 Mai, 2017, 17:07 / atualizado em 30 Mai, 2017, 17:13 | Economia

Na manhã desta terça-feira, o comissário europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, veio propugnar que a evolução da economia portuguesa mereceria uma avaliação em sentido positivo por parTambém o primeiro-ministro argumentou fazer “pouco sentido” que a notação da dívida portuguesa permaneça inalterada, “como se nada tivesse acontecido desde 2011”.

Pierre Moscovici quis ainda acentuar que a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo, recomendada na última semana pela Comissão Europeia, “recompensa os esforços importantes feitos por Portugal”. E que as próprias agências de notação deram conta da “orientação positiva”.



“Vamos ver se isso ocorre a partir de setembro”, afirmou por sua vez o Presidente da República.



“Se a evolução continuar a ser aquela que tem sido - estamos agora no princípio de junho -, até setembro parece justo, parece justo haver aquilo que vai reforçar a confiança dos investidores na economia”, vincou Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas após uma visita ao Centro de Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva, no Hospital Garcia de Orta, em Almada.



“Pés bem assentes na terra”



c/ Lusa

“Ainda ontem estive nas Conferências do Estoril, estavam lá responsáveis financeiros europeus e todos eles elogiavam a evolução económica portuguesa. E vários deles diziam, para não dizer todos, que esperavam que isso viesse a ser reconhecido pelas agências de, em particular por aquelas que têm a notação mais baixa”, acrescentou o Chefe de Estado.O Presidente referiu-se, na mesma ocasião, à estimativa publicada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística para a taxa de desemprego de abril, situando-a nos mesmos 9,8 por cento de março.“Tenho de admitir, embora continuando com os pés bem assentes na terra, que os números ultrapassam novamente o que era esperado. Esperava para mais tarde esta descida, mas já ocorreu em abril e, pelos vistos, está consolidada. Eu esperaria mais para o fim do ano”, reagiu.“Aquilo que podemos desejar é que este momento, que parece francamente bom na economia portuguesa, continue, em termos de investimento, exportações, crescimento e emprego”, continuou Marcelo.