Partilhar o artigo Marcelo: "Estamos no bom caminho em termos de redução da dívida pública" Imprimir o artigo Marcelo: "Estamos no bom caminho em termos de redução da dívida pública" Enviar por email o artigo Marcelo: "Estamos no bom caminho em termos de redução da dívida pública" Aumentar a fonte do artigo Marcelo: "Estamos no bom caminho em termos de redução da dívida pública" Diminuir a fonte do artigo Marcelo: "Estamos no bom caminho em termos de redução da dívida pública" Ouvir o artigo Marcelo: "Estamos no bom caminho em termos de redução da dívida pública"

Tópicos:

Itália,