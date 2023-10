Marcelo faz na segunda-feira primeira visita de um Presidente português à Moldova

Marcelo Rebelo de Sousa vai encontrar-se na segunda-feira com Maia Sandu e também tem previsto encontros com o primeiro-ministro moldavo, Dorin Recean, e o presidente do parlamento, Igor Grosu, de acordo com a informação transmitida pela Presidência da República.

No primeiro dia da visita oficial, o chefe de Estado português vai participar numa cerimónia para deposição de uma coroa de flores em honra a Estêvão o Grande, que governou o país durante mais de quatro décadas, entre os séculos XV e XVI e ficou conhecido pela resistência ao império otomano.

O programa da visita oficial do Presidente da República inclui uma intervenção no Fórum Empresarial Moldova-Portugal e uma palestra para estudantes da Universidade Estatal da Moldova.

Está também prevista a assinatura de uma carta de intenções para cooperação académica entre o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Conselho Nacional de Reitores da Moldova, assim como um memorando de entendimento entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a congénere moldava.

Marcelo Rebelo de Sousa é o primeiro Presidente português a visitar o país, tendo Cavaco Silva recebido em audiência, em fevereiro de 2010, o então Presidente interino da Moldova, Minai Ghimper.

No início do mês, o Presidente da República fez uma visita de Estado à Bélgica, mas o programa sofreu alterações por causa de um atentado que provocou três vítimas mortais, entre as quais o suspeito.