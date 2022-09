Marcelo insta Governo a divulgar previsões económicas para 2023

O Presidente da República vai receber os partidos e reunir o Conselho de Estado para analisar a situação política e socioeconómica e o Orçamento do Estado. O anúncio foi feito durante uma aula a alunos do secundário, em Lisboa, onde Marcelo Rebelo de Sousa voltou a insistir que o Governo deveria divulgar as previsões económicas para 2023 por ser benéfico para os portugueses.