Marcelo justifica novos impostos europeus sugeridos pelo Governo

RTP12 Fev, 2018, 16:27 / atualizado em 12 Fev, 2018, 16:32 | Economia

"Eu explico qual é a ideia do Governo: vai haver mais despesas com novas políticas europeias - migrações, defesa, segurança - e vai haver menos receitas com o resultado do Brexit, a saída do Reino Unido" | António Cotrim - Lusa

Segundo avança a edição desta segunda-feira do jornal, o Governo vai propor a criação de três novos impostos na reunião informal do Conselho Europeu de 23 de fevereiro.Estes impostos, que incidem sobre plataformas digitais, empresas poluentes e transações financeiras internacionais, estão em linha com a proposta do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que quer ver o aumento da participação dos Estados-membros de um por cento para 1,2 por cento."Eu explico qual é a ideia do Governo: vai haver mais despesas com novas políticas europeias - migrações, defesa, segurança - e vai haver menos receitas com o resultado do Brexit, a saída do Reino Unido", referiu o Presidente, aqui citado pela agência Lusa.Marcelo Rebelo de Sousa assegura que não é apenas o Governo português a propor a nova imposição de impostos, mas também o francês, o espanhol e o italiano. São contribuições sobre “determinado tipo de transações muito específicas, mas que podem dar receitas significativas para compensar aquilo que se pode perder no orçamento comunitário”.Segundo o Presidente da República, há o risco de os recursos do bloco europeu baixarem, situação que significa "menos dinheiro para a coesão e para a política agrícola comum, ou seja, menos dinheiro para Portugal".O Chefe de Estado continuou em defesa dos impostos sugeridos, ao destacar que este é um quadro de 2030, para o pós-2020, no orçamento comunitário entre 2020 e 2021. “Mais vale prevenir do que remediar. (…) Daí o Governo avançar com ela (com a proposta) para dar tempo para discutir e para ser aceite pelos outros países”, afirmou.E se outros Estados-membros afirmarem que não há dinheiro ou que pretendem cortar no orçamento, a posição portuguesa será contrária. “Não é cortar, é aumentar o orçamento e para isso ter novas receitas para que o orçamento aumente”, completou o Presidente.Marcelo Rebelo de Sousa salienta que dois destes impostos “têm a ver com realidades novas”, nomeadamente o das plataformas digitais. Estes “correspondem a grandes negócios que estão a crescer na Europa e no mundo e que as receitas podem ser significativas”, refere.O Presidente acredita ainda que estas novas taxas não vão afastar investimentos ou prejudicar o crescimento da economia nacional, uma vez que as receitas desta área são “de tal dimensão que o imposto é um pequeno imposto na taxa apresentada, mas que pode produzir receitas significativas”.