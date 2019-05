Partilhar o artigo Marcelo promulga agravamento do IMI para prédios devolutos embora com reservas à eficácia Imprimir o artigo Marcelo promulga agravamento do IMI para prédios devolutos embora com reservas à eficácia Enviar por email o artigo Marcelo promulga agravamento do IMI para prédios devolutos embora com reservas à eficácia Aumentar a fonte do artigo Marcelo promulga agravamento do IMI para prédios devolutos embora com reservas à eficácia Diminuir a fonte do artigo Marcelo promulga agravamento do IMI para prédios devolutos embora com reservas à eficácia Ouvir o artigo Marcelo promulga agravamento do IMI para prédios devolutos embora com reservas à eficácia

Tópicos:

Transição Energética,