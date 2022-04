Marcelo promulga medidas de resposta ao aumento do preço dos combustíveis

Em nota publicada no site da Presidência, foi anunciado que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou dois decretos da Assembleia da República, o primeiro dos quais relativo às

Além deste, o chefe de Estado “promulgou o decreto que procede à alteração da Lei de Enquadramento Orçamental”, lê-se na mesma nota.





Na sexta-feira, o Parlamento aprovou a proposta do Governo com medidas de contenção do aumento dos preços energéticos e agroalimentares, o que inclui uma suspensão das taxas mínimas do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP).





Em Portugal, a taxa do ISP ronda atualmente os 46,6 cêntimos no litro de gasóleo e oos 63,1 cêntimos no de gasolina, sendo que este valor inclui, além do ISP, a taxa de carbono (cuja atualização está suspensa) e a contribuição rodoviária.





Com a promulgação pelo presidente da República, a redução do ISP poderá entrar em vigor em maio, sendo que o Governo prevê a sua aplicação pelo período de dois meses.



A aplicação desta medida excecional até junho – representando um custo estimado de 170 milhões de euros – pode, porém, ser prolongada: o Governo tem margem para mexer no ISP até ao final do ano.