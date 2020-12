Marcelo promulga orçamento mas aponta limitações

Numa nota divulgada na página da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa salientou a “óbvia importância” de o país ter um Orçamento em 1 de janeiro do próximo ano, “atendendo à urgência do combate à pandemia e seus efeitos comunitários, bem como à adequada receção das ajudas europeias, designadamente, do Plano de Recuperação e Resiliência”.”, refere a nota.O Presidente da República promulgou igualmente o diploma que aprova as Grandes Opções do Plano para 2021.De acordo com a página da Assembleia da República,

Votaram contra os deputados do PSD, BE, CDS, Iniciativa Liberal e Chega.













Histórico orçamental do último ano







Este documento tinha sido aprovado em votação final global no dia 3 de julho, com votos a favor apenas do PS, votos contra de PCP, CDS-PP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal e abstenções de PSD, BE e PAN.





c/Lusa