Marcelo Rebelo de Sousa avisa que podem ser necessários novos apoios para as famílias

O Presidente da República avisa que vão ser necessários novos apoios para as famílias, se a guerra continuar e a inflação mantiver-se elevada. O governo rejeita a ideia de que o pagamento do novo apoio extraordinário de 240 euros ainda este ano seja para aliviar as contas do défice em 2023.