Marcelo teme novo aumento das taxas de juro do BCE após subida da inflação

A partir do Palácio de Belém, onde se realiza por estes dias a Festa do Livro,Comparativamente, a situação portuguesa “é muito melhor que a média europeia”, mas a situação de outros poderá levar o Banco Central Europeu (BCE) a um novo aumento dos juros, numa altura em que se esperava “uma folga”.O presidente da República assumiu a inquietação com a subida dos juros “mês após mês” e o consequente aumento do crédito à habitação para muitos portugueses.Marcelo Rebelo de Sousa realça que “há países europeus em situação económica bem pior do que a portuguesa”, mas que o quadro europeu e global poderá ser prejudicial.O chefe de Estado mencionou ainda os perigos de uma evolução negativa do Turismo com base nas previsões de várias feiras de turismo realizadas na Europa e teme o que “tudo isto em conjunto” possa significar “para um país como Portugal”.Marcelo Rebelo de Sousa acredita que este cenário económico pouco animador possa estar ligado a, quando ainda se discutem os resultados das eleições em Espanha e quando se realizam, em breve, as eleições nos Países Baixos.Por outro lado, falta menos de um ano para as eleições europeias e as eleições primárias nos Estados Unidos.

“Isso explica um compasso de espera numa recuperação que nós desejaríamos mais rápida e que não está a haver”, conclui.



Em resposta aos jornalistas sobre uma eventual resposta do executivo, a começar pelo Orçamento do Estado para 2024, Marcelo Rebelo de Sousa assume que o que o Governo pode fazer "para dominar a situação internacional é limitado".







Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa lembra os milhões que chegaram de Bruxelas com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e considera que existe "folga" para lidar com eventuais desafios.







Essa folga pode contribuir, no próximo ano, para "compensar o que pode não chegar de exportações ou de turismo".