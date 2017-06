Marcelo vê reavaliação da Fitch como sinal de saída do nível de "lixo" financeiro

17 Jun, 2017, 13:35 / atualizado em 17 Jun, 2017, 13:36 | Economia

"É importante porque este é um sinal que normalmente significa, daí por uns meses, uma mudança no rating", considera o Presidente da República.



Mas Marcelo Rebelo de Sousa deixa um aviso. "É a primeira boa notícia de uma agência de notação financeira ao fim de cinco anos e meio. Já nem nos lembrávamos quando foi a última vez. Mas é preciso que não haja deslumbramentos, as pessoas manterem os pés assentes na terra, o trabalho continuar", adverte.



Para o ministro das Finanças este é mais um reconhecimento do esforço português."É um sinal, mais um, do reconhecimento do enorme esforço que tem sido materializado nos resultados económicos que têm sido conhecidos e no rigor das finanças públicas que Portugal tem vindo a desenvolver", disse o governante à chegada a Lisboa, depois de ter estado na reunião do Ecofin, no Luxemburgo.Centeno disse que o Governo continuará a trabalhar nas metas já traçadas de crescimento da economia e consolidação orçamental. O ministro acredita que no futuro haverá mais revisões das perspetivas das restantes agências de notação financeira que resultarão mesmo na alteração do ‘rating’ da República.A agência Fitch melhorou esta sexta-feira a perspetiva da dívida pública portuguesa de estável para positiva. É o primeiro passo para que a agência de rating coloque Portugal fora do nível de lixo financeiro. A decisão surge no dia em que o Ecofin confirmou a saída do país do Procedimento por Défices Excessivos.A perspetiva indica a direção provável de uma notação num horizonte de um a dois anos e se essa tendência for positiva, abre-se a possibilidade de melhoria na escala dos ratings. Esta mudança ainda não se traduz numa revisão do rating, mas é o primeiro passo para que a Fitch coloque Portugal fora do nível de lixo financeiro, em que se encontra desde 2011.A mudança de perspetiva de estável para positiva tem como base o facto de Portugal ter cumprido as metas do défice e de registar nesta altura um crescimento económico superior a todas as previsões.Um nova atualização do rating da agência Fitch irá acontecer no final do ano.