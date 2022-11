Marcha-atrás nas previsões económicas de Bruxelas

A Comissão Europeia acaba de cortar a estimativa de crescimento económico para Portugal no próximo ano. No boletim macroeconómico de outono, Bruxelas estima que o Produto Interno Bruto português cresça 0,7 por cento em 2023. Trata-se de menos de metade, Rita Soares, do valor que constava da anterior previsão.