Margem de lucro das empresas na zona euro com maior recuo da série no 1.º trimestre

Segundo o gabinete estatístico europeu, no trimestre em que começaram a ser adotadas medidas de confinamento devido à pandemia da covid-19, a margem de lucro das empresas recuou, na área do euro, para os 37,9%, face aos 39,6% dos últimos três meses de 2019 e aos 39,7% do período homólogo, a maior quebra desde o início da série, em 1999.

Já a taxa de investimento das empresas na zona euro apresentou um comportamento misto, ao fixar-se, no primeiro trimestre do ano, nos 25,5%, em baixa face aos 25,8% do período anterior, mas acima dos 23,7% do homólogo.