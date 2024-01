Margem de refinação da Galp cai para menos de metade no 4.º trimestre de 2023

Segundo o `trading update` divulgado hoje pela petrolífera, a margem de refinação de 6,10 dólares por barril entre outubro e dezembro passados ficou 54% abaixo dos 13,50 dólares do quarto trimestre de 2022 e 58% aquém dos 14,60 dólares por barril do trimestre anterior.

De acordo com a Galp, a descida da margem no último trimestre do ano passado "refletiu quer as margens internacionais mais baixas dos produtos petrolíferos, quer os efeitos da paragem planeada" na refinaria de Sines em outubro e novembro.

Assim, no quarto trimestre, refletindo essa paralisação, a atividade de refinação recuou 25% em termos homólogos e 31% em cadeia.