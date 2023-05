"Margens financeiras bancárias permitem moderação na subida das taxas", diz Mira Amaral

O antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos Mira Amaral apela à moderação por parte da banca. Desde o início da subida das taxas de juro, pela mão do Banco Central Europeu, a margem financeira da banca portuguesa subiu 142 pontos base, em contraste com a média de 15 pontos base dos bancos europeus. Ou seja, os lucros dispararam face à média europeia.