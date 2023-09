FOTO: Nuno André Ferreira - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o Governo de ter deixado o turismo transformar Portugal no maná dos especuladores e da corrupção. No encerramento do Fórum Socialismo realizado este fim de semana em Viseu, Mariana Mortágua disse que a crise da habitação é uma pandemia social.