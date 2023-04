Mariana Viera da Silva: "É preciso ter uma intervenção nos salários"

Em entrevista à RTP, a ministra da Presidência reconheceu a necessidade de aumentar salários. Mariana Viera da Silva considera que o país está melhor do que há 50 anos, mas admite que ainda há muito para fazer, designadamente na lentidão e incapacidade de respostas do Estado e na superação do desafio demográfico.