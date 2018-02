Mariano Rajoy em Elvas na segunda-feira para assistir a lançamento de concurso ferroviário

Lusa28 Fev, 2018, 19:09 / atualizado em 28 Fev, 2018, 19:10 | Economia

Segundo nota à imprensa distribuída pelo gabinete do chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy também irá assistir à assinatura do contrato de modernização do troço de caminho-de-ferro entre Elvas e Caia (na fronteira com Espanha).



A construção da linha entre Évora e Elvas, que irá ligar o porto de Sines a Espanha e ao `hinterland` ibérico (palavra alemã para `terra de trás`) e europeu, representa a construção do maior troço de linha férrea (cerca de 80 quilómetros) dos últimos 100 anos em Portugal.



O Governo português pretende aumentar a competitividade das ligações ferroviárias, principalmente no transporte de mercadorias de Sines para Espanha e a Europa, com a construção e modernização da linha de caminho-de-ferro entre Sines e a fronteira espanhola.