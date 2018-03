Mário Centeno anuncia que 7.844 precários receberam luz verde para entrar no Estado

RTP07 Mar, 2018, 17:56 / atualizado em 07 Mar, 2018, 18:15 | Economia

Um ano depois do lançamento do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, o Bloco de Esquerda constata que há atrasos na implementação do processo e chamou os ministros do Trabalho e das Finanças ao Parlamento.



Na resposta às questões do Bloco de Esquerda, Mário Centeno anunciou que as comissões de avaliação bipartidas criadas nos vários ministérios deram parecer favorável à integração de 7.844 trabalhadores e que há mesmo 854 prontos para avançarem para os concursos.



O ministro das Finanças garante que “até final de 2018” a regularização dos trabalhadores precários do Estado estará concluída, apesar de os números que apresentou se encontrarem muito abaixo do número total de casos apresentados. Afinal, foram apresentados perto de 32 mil pedidos de regularização.

Mário Centeno recordou que o trabalho em curso é exigente e deve ser executado com todo o rigor”, justificando assim a demora no processo de regularização. O ministro das Finanças garantiu ainda que o Governo está a cumprir as regras definidas no programa.O governante recusou-se a avançar com o número de trabalhadores que será integrado. "É o número que vier a ser apurado como correspondendo a necessidades permanentes com vínculo inadequado", afirmou.O Bloco de Esquerda avisou o Governo que será julgado "pelo sucesso ou insucesso" do Programa de Regularização dos Precários na Administração Pública. O partido de Catarina Martins considera que o executivo tem que "atuar imediatamente para corrigir as falhas e os atrasos" no processo.Na intervenção que abriu o debate, o deputado José Soeiro considerou que "o processo de regularização dos precários do Estado é uma oportunidade histórica de corrigir injustiças e ilegalidades", avisando que "é pelo sucesso ou pelo insucesso" deste programa que "o Governo será julgado"."Não apenas pelo Bloco, mas pelo conjunto dos precários que veem nesta maioria a expectativa de serem finalmente respeitados", disse. O deputado José Soeiro dirigiu-se aos ministros das Finanças e da Segurança Social e insistiu que os processos deverão estar analisados até ao fim de março."Se há até ao momento 854 processos homologados, o que impede que estes trabalhadores sejam já submetidos a concurso? (...) Se há 7844 pareceres favoráveis das Comissões de Avaliação, porquê esperar para homologar estes processos e abrir os concursos?", questionou.O BE denunciou um conjunto de problemas no âmbito do programa de regularização, nomeadamente "a combinação explosiva" entre atraso e falta de informação. O segundo problema para os bloquistas é que "o atraso das comissões de avaliação não pode privar os precários do mecanismo de proteção que a lei lhes confere"."O senhor primeiro-ministro disse neste Parlamento que entendia que o mecanismo seria aplicado desde já. A interpretação é correta, mas o Governo não está a garantir as decisões concretas que protegem as pessoas. Têm de ser dadas instruções claras aos dirigentes para que os contratos sejam prorrogados e retomados", apelou.As "interpretações criativas" do conceito de "necessidade permanente" é outro dos problemas deste processo, estando dirigentes de serviços a tentar "boicotar a lei" por esta via."Só haverá decisões negativas das comissões com a cumplicidade do Governo. Está nas mãos do Governo anunciar que terminou o boicote, impedir quem está a tentar fazê-lo e, na fase de recurso, corrigir estas decisões".O "falso outsourcing" é outro dos temas para o qual o deputado do BE defende a intervenção do executivo, considerando que "não é aceitável que dirigentes" o usem como "biombo para fingir que estas pessoas não são trabalhadores do Estado".O quinto caso apresentado pelo BE relaciona-se com os "estagiários que desempenharam necessidades permanentes", explicando José Soeiro que apesar destes casos terem sido incluídos na lei, as comissões de avaliação estão a dizer que a "lei não as vincula", o que é uma "aberração" para os bloquistas. O sexto problema neste processo tem a ver com as autarquias, segundo o deputado do BE.No debate, os partidos à direita aproveitaram para atacar o Bloco de Esquerda. A social-democrata Mercê Borges acusou o BE de ter criado "expetativas a 112 mil pessoas" para que, agora, só 854 estejam já em condições de ir para concurso. "Ao fim de um ano, muito pouco", classificou.O CDS-PP seguiu a mesma linha argumentativa, acusando o Bloco de Esquerda de deter andado a "alimentar as expetativas dos precários na caça ao voto dos precários".