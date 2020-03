Mário Centeno. Dados do INE confirmam "bom desempenho da economia" portuguesa em 2019

O Instituto Nacional de Estatística divulgou esta quarta-feira dados que mostram que Portugal registou no ano passado um excedente orçamental de 0,2 por cento do Produto Interno Bruto.







Lembrando que "a economia portuguesa, à semelhança da esmagadora maioria das economias mundiais, está este momento a ser alvo de um choque externo com consequências graves na vida social e económica dos portugueses (consequências tão sérias quanto imprevisíveis)", o ministro das Finanças diz que "o país nunca esteve tão bem preparado para uma crise" como hoje.





Uma certeza que Mário Centeno tem é que os dados divulgados esta quarta-feira pelo INE confirmam "o bom desempenho da economia das contas públicas e das contas externas em 2019".





Embora receie que o cenário atual aponte para uma recessão, o ministro garante que o Governo fará tudo para "restaurar a confiança e regressar à normalidade".







No ano passado, "a economia portuguesa cresceu 2,2 por cento", salientou. Foi, portanto, o quarto ano consecutivo em que Portugal "cresceu a um ritmo superior ao da média da área do euro, consolidando uma tendência de convergência com parceiros europeus".







Este desempenho é relevante, explica Centeno em conferência de imprensa, uma vez que em 2019 o país "manteve contas externas ligeiramente excedentárias, capacidade de finaniamento de 0,8 por cento do PIB". Ou seja, o "bom desempenho da economia não foi precariamente alimentado pelo endividamento face ao exterior".

Portugal registou excedente orçamental pela primeira vez



Pela primeira vez em democracia, Portugal registou excedente orçamental. Em 2019 não houve défice, como confirmou na conferência de imprensa o ministro das Finanças.





"No que se refere às contas públicas o esforço de consolidação orçamental estrutural, que os portugueses têm vindo a fazer, permitiu alcançar pela primeira vez em democracia um saldo orçamental excedentário", revelou Mário Centeno.

As Administrações Públicas registaram um excedente de 0,2 por cento do PIB, sendo este o primeiro saldo orçamental positivo desde 1973.





Desta forma foi possível também ter uma Dívida Pública "numa trajetória sustentável e de descida", tendo atingido os 117,7 por cento em 2019 - uma diminuição face aos 122,0 por cento registados em 2018.





"Há uma diminuição dos encargos com juros associados à Dívida Pública", acrescentou.

Pandemia pode levar a "paragem temporária" do tecido económico





Embora a conferência de imprensa tenha sido convocada tendo como 'pano de fundo' a divulgação da informação do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o saldo orçamental positivo de 0,2 por cento do PIB em 2019 - correspondente a 403,9 milhões de euros - foi o ano de 2020 que acabou por concentrar as atenções.





Considerando o contexto atual da pandemia do Covid-19, com consequências na economia nacional e internacional, Mário Centeno admite que "os cenários que temos pela frente são cenários de paragem temporária, de uma dimensão muito substancial, do nosso tecido económico".



"Isso levará a uma redução muito acentuada da atividade económica no segundo trimestre de 2020, e nos cenários em que estamos a trabalhar, numa recuperação no sentido da normalidade no resto do ano", reconheceu ainda o ministro.



Centeno não exclui, também, a possibilidade de um cenário de recessão e de uma deterioração do saldo orçamental em 2020 em várias décimas do Produto Interno Bruto (PIB).





"Nesses cenários base estamos sempre a falar num cenário de recessão, no conjunto do ano, tal como se coloca neste momento, para a generalidade dos países", disse, estimando que quanto mais tempo levar a retoma da normalidade, maior será a quebra económica.







"Este cenário de recessão será tao mais forte quanto mais tempo vemos a retomar todas as nossas atividades habituais que realizamos até ao dia 15 de março", afirmou Mário Centeno.







Esta "paragem súbita da atividade económica" vai ter "um impacto nas contas públicas", lembra.



Mas o ministro lembra que ainda "é cedo para construir cenários numericamente detalhados". Contudo, "estaremos obviamente a falar de números que podem facilmente fazer com que o saldo orçamental em 2020 se venha a deteriorar em alguns pontos percentuais do PIB".







No entanto, Portugal, segundo o também presidente do Eurogrupo, "tem uma base económica sólida" para retomar a atividade económica.



"Tal como o esforço que fizemos para chegar a 2019 com o primeiro resultado positivo nas contas públicas, são as mesmas forças que temos que apelar para que após debelar a crise sanitária retomemos as nossas atividades produtivas", prosseguiu.



Apelando também para o esforço de "todos os agentes económicos portugueses", como o Estado, os trabalhadores, as empresas, e as famílias, Mário Centeno garantiu que o Governo vai manter o programa de financiamento desenhado para o país atualmente em curso. No entanto, podem ser feitas "as adaptações necessárias" face aos desenvolvimentos recentes da crise, esclareceu.